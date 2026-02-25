友達と一緒にはじめた「こっくりさん」が不穏な雰囲気に包まれ…体験談ホラーに震える【短編ホラー漫画】「こっくりさん」を読むしろやぎ秋吾(@siroyagishugo)さんの書籍『フォロワーさんの本当にあった怖い話』(双葉社)に収録されている「こっくりさん」は、SNSに寄せられた実体験をもとにした短編ホラーだ。かつて子供たちの間で大流行したこっくりさんという占いが、予想だにしない不気味な結末へと変貌する様子を描いている。