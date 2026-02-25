X(µìTwitter)¤Ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ê¥³¥¤¥ê¥ª(@iricoirio)¤µ¤ó¡£¡ÖÃöÆÍÌÔ¿Ê¡×¡Ö¼ÀÉ÷¿×Íë¡×¤Ê¤ÉÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Í»ú½Ï¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Î²óÅú¤Ë¡¢1.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ØÌîµå¥Ð¥«¡Ù¤Î¤Û¤«¤ËËü¥Ð¥ººîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÎÁÏºî¤ÎÎ¢Â¦¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ì¤Ï¡¢Àµ²ò!?¢£ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Í»ú½Ï¸ì¤ò¡ÖÌîµå¥Ð¥«¡×¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡©¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ì¤Ï¡¢Àµ²ò!?ÎÏ¶¯¤µ¤ò