¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£2¸ý¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÉÕ¤­¤Ç¡¢Å·ÈÄ¤â¹­¡¹»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ªËèÆü¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú»³Á±¡Û¤Î¥Ç¥¹¥¯¤¬Amazon¤Ç¤¤¤Þ¤ªÆÀ¡ª1»³Á±¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡¢Å·ÈÄ¾å¤âÅ·ÈÄ²¼¤â¹­¡¹¤È»È¤¨¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤â°µÇ÷´¶¤Ê¤¯ÀßÃÖ¤Ç¤­¤ë¡£¸åÉô¤Ë