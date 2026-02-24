玄関を開けた瞬間飛びついてきた"人物"には、耳が生えていた…。【漫画】本作を読む愛犬・颯太との散歩中、突然突っ込んできた車から飼い主の健吾を守ろうとし、命を落としてしまった颯太。深い悲しみを抱えたまま会社へ向かおうとした健吾の前に現れたのは、「まっぱ」で「モロ出し」の“警察案件”確定な謎の人物だった--。「健吾ぉ〜」と名前を呼び、顔をペロペロ舐めてくるその姿に、戸惑いながらもどこか懐かしさを覚える健吾