家に入り浸る彼氏に光熱費の負担をお願いしたら、返事はまさかの「がめつくない？」。これって私が悪いの？【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で“万バズ”漫画を次々と生み出している港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」は、少女漫画の主人公のようには生きられない女性たちの恋愛模様を描いた群像ドラマだ。今回スポットが当たるのは、実家暮らしの年上