ふとあることに気が付く妻【漫画】本編を読むアゴ山(@longagoyama)さんはブログで『カサンドラ症候群になって離婚をするまでの話』という作品を投稿し、注目を集めている。結婚後に夫がアスペルガー症候群であることが発覚し、10年の結婚生活を経て離婚を決意する。今回は本作の1〜5話までをお届けするとともに、作者に当時の結婚生活などについても話を聞いた。《カサンドラ症候群とは？》パートナーとのコミュニケーションで問題