先輩看護師が怖くて泣いてしまった女性【漫画】本編を読む幼少期から絵を描くことが大好きで、漫画家として活動中のアヤ(@aokitaji)さん。現在は看護師・看護学生向けの総合WEBメディア『ナース専科』にて、看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は著者に作品を描く上で心がけていることや、看護師のイメージなどについてインタビューした。■患者にも看護師にも寄り添う、誠実な物語づくり【ナース漫画】「エンゼ