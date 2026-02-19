【命の現場】震災で家族を亡くしエンゼルケアができなくなった…命と向き合う看護師の葛藤に「胸が締めつけられる」の声【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
幼少期から絵を描くことが大好きで、漫画家として活動中のアヤ(@aokitaji)さん。現在は看護師・看護学生向けの総合WEBメディア『ナース専科』にて、看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は著者に作品を描く上で心がけていることや、看護師のイメージなどについてインタビューした。
■患者にも看護師にも寄り添う、誠実な物語づくり
「ナース専科」では、震災で祖母を亡くした看護師の葛藤を描く「エンゼルケアができなくなった私に…」や、「怖い先輩と打ち解けられた日」など、実体験に基づいたエピソードが紹介されている。
作者のアヤさんに一番印象に残っている作品について聞いてみると、初期に描いた「風俗の母」を挙げてくれた。「内容が衝撃的で、今でも印象に残っています」と当時を振り返る。また、初めて長期連載を担当した「道しるべ」についても、「とても思い入れのある作品です」と語ってくれた。
アヤさんがナース漫画を描くうえで心がけているのは“正確さ”だそうで、「私は医療従事者ではないので、間違えた情報を出さないよう、担当の方に細かくチェックしていただきながら描いています」と明かす。医療を扱うからこそ、情報面の配慮は欠かせないという。その一方で、「看護師側からも患者側からも、共感や感動を持ってもらえる作品にしたい」とも話してくれた。どちらか一方に偏らず、それぞれの立場に寄り添うことを大切にしているそうだ。
看護師という職業については、「常に命と向き合う仕事なので、精神的な負担も大きいと思います。それでもまっすぐ患者さんと向き合い続ける姿には、本当に尊敬しかありません」とアヤさんは語る。「やりたい気持ちだけでできる職業ではない」という言葉からも、現場への深い敬意が伝わってくる。
リアルなテーマを扱いながらも、温かさや希望を感じさせるナース漫画。気になる人はぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。