彼女のスマホには、見知らぬ番号からの着信がびっしり…。【漫画】本編を読む自身の妊娠をきっかけに育児や日常をテーマにした漫画を描くようになったしゃけなかほいさん(@syake8989)。SNSで公開されている「【友達に聞いた怖い話】カルテ」は、肝試しで訪れた廃病院を舞台にした実話ベースのエピソードだ。本作では、軽い気持ちで持ち帰ってしまった1枚のカルテをきっかけに、日常がじわりと歪んでいく恐怖が描かれている。■廃病