きかんしゃトーマス号が実際に大井川鐵道(静岡県島田市)の路線を走る公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」が、2014年の開始以来、初めての通年開催を決定した。1年を通じてイベントが開催されるのは初めてのことで、訪れるたびに沿線の季節の移ろいを堪能できる。【写真】「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」のスケジュールや出合える車両をチェック「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」は2026年3月7日(土)から2027年3月末まで、