トーマスが大井川鐵道を走る「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」は初の通年開催！四季の移ろいをとことん楽しもう
きかんしゃトーマス号が実際に大井川鐵道(静岡県島田市)の路線を走る公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」が、2014年の開始以来、初めての通年開催を決定した。1年を通じてイベントが開催されるのは初めてのことで、訪れるたびに沿線の季節の移ろいを堪能できる。
【写真】「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」のスケジュールや出合える車両をチェック
既報の通り、2026年度は2026年3月7日(土)からスタートする「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」。今年度はアジア初となる「きかんしゃパーシー号」の実車運行が行われるほか、4月3日(金)からトーマスフェア会場も大幅アップデートされる。
■7カ月間の運転日・本数も発表！トーマス号、トビー号、パーシー号に乗る方法をチェック
今年度は2026年3月7日(土)から2027年3月31日(水)まで、1年を通じて開催される「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」。現在は9月30日(水)までの運転日・本数が発表されている。乗車できる乗り物や運転区間、乗車料金、チケットの購入方法をチェックしておこう。
【運転カレンダー】
まずは3月〜9月の運転日と運転本数を確認しよう。今年度はトーマス号に先行して、パーシー号の走行からスタートする。トーマス号の運行が始まるのは5月30日(土)だ。
【きかんしゃパーシー号】
■運転日 ：2026(令和8)年3月7日(土)〜
■運転区間：新金谷駅(島田市)〜川根温泉笹間渡駅(同)
片道距離 17.7キロ
■乗車料金(税込)
往復券：新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅
大人6000円、小児3000円
片道券：新金谷駅→家山駅または川根温泉笹間渡駅
川根温泉笹間渡駅または家山駅→新金谷駅
大人3000円、小児1500円
■運転時間
1便目：新金谷駅10時36分→家山駅11時04分/11時10分→川根温泉笹間渡駅11時17分/11時29分→家山駅11時36分/11時42分→新金谷駅12時09分
2便目：新金谷駅13時20分→家山駅13時48分/13時52分→川根温泉笹間渡駅14時00分/14時15分→家山駅14時23分/14時27分→新金谷駅14時54分
■チケット購入方法
・各予約サイト(アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALL)での先着順販売
※2月7日(土)12時00分から販売開始予定
・ローチケでの抽選販売
※4月6日(月)乗車分から取扱開始予定
・一部旅行会社ツアー形式による販売
※取り扱い旅行会社により異なる
【きかんしゃトーマス号】
■運転日
2026年5月30日(土)〜
■運転区間
新金谷駅(島田市)〜川根温泉笹間渡駅(同)
片道距離17.7キロ
■乗車料金(税込)
往復券：新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅
大人6000円、小児3000円
片道券：新金谷駅→家山駅または川根温泉笹間渡駅
川根温泉笹間渡駅または家山駅→新金谷駅
大人3000円、小児1500円
■運転時間
詳細は後日発表
■チケット購入方法
・各予約サイト(アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALL)での先着順販売
・ローチケでの抽選販売
※5月乗車分から取扱開始予定
・一部旅行会社ツアー形式による販売
※取り扱い旅行会社により異なる
【きかんしゃトビー号】
■運転日：2026年4月25日(土)〜12月27日(日)
※詳細はカレンダー参照
■運転区間：千頭駅(川根本町)〜奥泉駅(同)
片道距離7.5キロ
■運転時間
1便目：千頭駅10時27分→奥泉駅(折り返し)→千頭駅11時33分
2便目：千頭駅14時10分→奥泉駅(折り返し)→千頭駅15時19分
■乗車料金(税込)：大人2000円、小児1000円
■チケット購入方法
・予約サイト「アソビュー！」での先着順販売
・大鉄アドバンスによるツアー形式での販売
・運転日当日に空席がある場合は千頭駅で当日券を発売
【バスのバーティー・2かいだてバスのバルジー】
ツアー形式で乗車可能なバスのバーティー、2かいだてバスのバルジーは、現在詳細を調整中。決定次第、大井川鐵道公式ホームページにてツアーの申し込み方法などが発表される。
■体験型スポット「トーマスフェア」でたっぷり遊んじゃおう！
「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」ではトーマス号などへの乗車に加えて、駅で開催されている「トーマスフェア」もお楽しみのひとつ。内容がアップデートされる4月3日(金)に備えて、おなじみのフェアにも足を運んでおきたい。
■場所
新金谷駅構内
■会えるなかま
きかんしゃトーマス号、きかんしゃパーシー号、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、ロコトレインのニア
※フェア会場内のトーマス号となかまたちの構成は日時によって異なります
■入場料
・3月30日(月)まで
トーマスフェア1日入場券1名500円
※1歳児以上有料、購入当日に限り有効、再入場可
・4月3日(金)以降
トーマスフェア1dayフリーパス1名1100円
※2歳児以上有料、購入当日に限り有効、再入場可
■開催日
きかんしゃトーマス号またはきかんしゃパーシー号運転日
■入場時間
9時00分〜16時30分(最終受付16時00分まで)
■みどころ
・トーマス号とパーシー号が転車台でくるりとひとまわり！転向作業を見守ろう
・「手まわしトロッコ」や「バッテリーカー」など、キッズがよろこぶ楽しい遊具も充実
・会場内ではロコトレインのニアが運行。ニアと一緒に探検しよう
※3月まで：1回300円(3歳以上有料)
※4月以降：トーマスフェア1dayフリーパスで1日乗り放題
・なかまたちが大集合、大きなフォトスポットもありシャッターチャンスが盛りだくさん！
4月3日(金)〜
・「重ね捺しスタンプラリー」を開催。トーマスフェア1dayフリーパス1枚購入につき1枚スタンプラリー台紙がもらえるので、会場内のスタンプを集めてカラフルな1枚の絵を完成させよう。コンプリートすると、「2026特製スタンプホルダー」がもらえる
・蒸気機関車運行を支える人々の仕事を知れば、「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」がより深く楽しめる！「大井川鐵道SL動態保存ブック」(非売品)を1家族につき1冊プレゼント
例年にも増して、盛りだくさんな内容の「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」。まだ体験したことがないという人はもちろん、毎年開催を楽しみにしているという人も、まずは大井川鐵道のホームページをチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
【写真】「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」のスケジュールや出合える車両をチェック
■7カ月間の運転日・本数も発表！トーマス号、トビー号、パーシー号に乗る方法をチェック
今年度は2026年3月7日(土)から2027年3月31日(水)まで、1年を通じて開催される「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」。現在は9月30日(水)までの運転日・本数が発表されている。乗車できる乗り物や運転区間、乗車料金、チケットの購入方法をチェックしておこう。
【運転カレンダー】
まずは3月〜9月の運転日と運転本数を確認しよう。今年度はトーマス号に先行して、パーシー号の走行からスタートする。トーマス号の運行が始まるのは5月30日(土)だ。
【きかんしゃパーシー号】
■運転日 ：2026(令和8)年3月7日(土)〜
■運転区間：新金谷駅(島田市)〜川根温泉笹間渡駅(同)
片道距離 17.7キロ
■乗車料金(税込)
往復券：新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅
大人6000円、小児3000円
片道券：新金谷駅→家山駅または川根温泉笹間渡駅
川根温泉笹間渡駅または家山駅→新金谷駅
大人3000円、小児1500円
■運転時間
1便目：新金谷駅10時36分→家山駅11時04分/11時10分→川根温泉笹間渡駅11時17分/11時29分→家山駅11時36分/11時42分→新金谷駅12時09分
2便目：新金谷駅13時20分→家山駅13時48分/13時52分→川根温泉笹間渡駅14時00分/14時15分→家山駅14時23分/14時27分→新金谷駅14時54分
■チケット購入方法
・各予約サイト(アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALL)での先着順販売
※2月7日(土)12時00分から販売開始予定
・ローチケでの抽選販売
※4月6日(月)乗車分から取扱開始予定
・一部旅行会社ツアー形式による販売
※取り扱い旅行会社により異なる
【きかんしゃトーマス号】
■運転日
2026年5月30日(土)〜
■運転区間
新金谷駅(島田市)〜川根温泉笹間渡駅(同)
片道距離17.7キロ
■乗車料金(税込)
往復券：新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅
大人6000円、小児3000円
片道券：新金谷駅→家山駅または川根温泉笹間渡駅
川根温泉笹間渡駅または家山駅→新金谷駅
大人3000円、小児1500円
■運転時間
詳細は後日発表
■チケット購入方法
・各予約サイト(アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALL)での先着順販売
・ローチケでの抽選販売
※5月乗車分から取扱開始予定
・一部旅行会社ツアー形式による販売
※取り扱い旅行会社により異なる
【きかんしゃトビー号】
■運転日：2026年4月25日(土)〜12月27日(日)
※詳細はカレンダー参照
■運転区間：千頭駅(川根本町)〜奥泉駅(同)
片道距離7.5キロ
■運転時間
1便目：千頭駅10時27分→奥泉駅(折り返し)→千頭駅11時33分
2便目：千頭駅14時10分→奥泉駅(折り返し)→千頭駅15時19分
■乗車料金(税込)：大人2000円、小児1000円
■チケット購入方法
・予約サイト「アソビュー！」での先着順販売
・大鉄アドバンスによるツアー形式での販売
・運転日当日に空席がある場合は千頭駅で当日券を発売
【バスのバーティー・2かいだてバスのバルジー】
ツアー形式で乗車可能なバスのバーティー、2かいだてバスのバルジーは、現在詳細を調整中。決定次第、大井川鐵道公式ホームページにてツアーの申し込み方法などが発表される。
■体験型スポット「トーマスフェア」でたっぷり遊んじゃおう！
「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」ではトーマス号などへの乗車に加えて、駅で開催されている「トーマスフェア」もお楽しみのひとつ。内容がアップデートされる4月3日(金)に備えて、おなじみのフェアにも足を運んでおきたい。
■場所
新金谷駅構内
■会えるなかま
きかんしゃトーマス号、きかんしゃパーシー号、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、ロコトレインのニア
※フェア会場内のトーマス号となかまたちの構成は日時によって異なります
■入場料
・3月30日(月)まで
トーマスフェア1日入場券1名500円
※1歳児以上有料、購入当日に限り有効、再入場可
・4月3日(金)以降
トーマスフェア1dayフリーパス1名1100円
※2歳児以上有料、購入当日に限り有効、再入場可
■開催日
きかんしゃトーマス号またはきかんしゃパーシー号運転日
■入場時間
9時00分〜16時30分(最終受付16時00分まで)
■みどころ
・トーマス号とパーシー号が転車台でくるりとひとまわり！転向作業を見守ろう
・「手まわしトロッコ」や「バッテリーカー」など、キッズがよろこぶ楽しい遊具も充実
・会場内ではロコトレインのニアが運行。ニアと一緒に探検しよう
※3月まで：1回300円(3歳以上有料)
※4月以降：トーマスフェア1dayフリーパスで1日乗り放題
・なかまたちが大集合、大きなフォトスポットもありシャッターチャンスが盛りだくさん！
4月3日(金)〜
・「重ね捺しスタンプラリー」を開催。トーマスフェア1dayフリーパス1枚購入につき1枚スタンプラリー台紙がもらえるので、会場内のスタンプを集めてカラフルな1枚の絵を完成させよう。コンプリートすると、「2026特製スタンプホルダー」がもらえる
・蒸気機関車運行を支える人々の仕事を知れば、「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」がより深く楽しめる！「大井川鐵道SL動態保存ブック」(非売品)を1家族につき1冊プレゼント
例年にも増して、盛りだくさんな内容の「DAY OUT WITH THOMAS(TM)2026」。まだ体験したことがないという人はもちろん、毎年開催を楽しみにしているという人も、まずは大井川鐵道のホームページをチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.