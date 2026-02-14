大阪中之島美術館では、ニューヨーク在住のアーティスト、サラ・モリスの日本初となる大規模個展「サラ・モリス取引権限」を2026年4月5日(日)まで開催する。【写真】サラ・モリス『スノーデン』(部分、2026年、大阪中之島美術館にて制作)の前でフォトセッションに応じるサラ・モリスさん国際的アートシーンを牽引するサラ・モリス。同美術館はモリスの作品を日本で初めてコレクションに加えており、大型絵画のほか、映像作品『サ