電話でのトラブル対応。他のスタッフは誰も電話に出てくれない…。【漫画】本編を読む郵便局のコールセンターに配属された新人・山田さんが実際に体験した出来事を描いた作品が、「コールの稀人(マレビト)」である。作者は現役の郵便局員である送達ねこさん(@jinjanosandou)。本作は、職場の理不尽さと人知を超えた存在が交錯する物語として、読者の強い共感と恐怖を呼んだ。■「潰れないと思ったから郵便局を選んだ」新人の希望コ