テーマは人間讃歌【漫画】本編を読むデザインの勉強をしていない新人のデザイン案もコンペに出そうという上司。選ばれるわけがないと思っていたのに。バリキャリ女子が仕事でうまくいかないもやもやを描く――福々ちえ(@fukufuku_comic)さんの「モヤモヤ社畜OLと、勇気のマサラカリー」の続編「仕事のできる女と、怒りのバターチキン」をお届けしよう。■テーマは人間の有り様を肯定し、賛美する仕事のできる女と、怒りのバターチ