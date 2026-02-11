「孫の既読無視に耐えられない祖母の話」【漫画】本編を読む小さい頃から漫画を描くことが好きなしまだ(@simada108)さんは、X(旧Twitter) で漫画を公開している。2023年7月には「人生謳歌！元気ばあさま」の書籍を発売し、元気なおばさまたちがさまざまな方法で人生を謳歌する姿を描いている作品だ。今回はXに投稿された同シリーズの「孫の既読無視に耐えられない祖母の話」を中心に作品が誕生した理由や裏話などについて、しまだ(