2026年2月5日(木)から2月11日(祝)までの7日間、高輪ゲートウェイ駅を舞台に「EKINAKA DJ -WINTER '26」が開催。同時開催のプロジェクションマッピングイベント「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」に合わせ、駅を舞台に寒さを吹き飛ばす迫力のエンターテインメントが繰り広げられる。【写真】DJ KAORIDJ KAORIさんやSHINICHI OSAWAさんなど、日本を代表する人気アーティストの出演が決定。豪華なDJ陣がリレー形式で、冬の夜の駅を熱く盛り上