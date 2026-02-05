駅がクラブになる!?あの人気イベントが再び！高輪ゲートウェイ駅で迫力のエンターテインメントを展開
2026年2月5日(木)から2月11日(祝)までの7日間、高輪ゲートウェイ駅を舞台に「EKINAKA DJ -WINTER '26」が開催。同時開催のプロジェクションマッピングイベント「TAKANAWA LIGHT JOURNEY」に合わせ、駅を舞台に寒さを吹き飛ばす迫力のエンターテインメントが繰り広げられる。
【写真】DJ KAORI
DJ KAORIさんやSHINICHI OSAWAさんなど、日本を代表する人気アーティストの出演が決定。豪華なDJ陣がリレー形式で、冬の夜の駅を熱く盛り上げる。
EKINAKA DJ -WINTER '26 開催概要
・期間：2026年2月5日(木)〜2月11日(祝) 計7日間
・場所：高輪ゲートウェイ駅南改札外3階 テラス
・開催時間：20時30分〜22時30分(予定)
・入場料：無料
※会場の安全性を確保するため、混雑状況により入場制限を行う場合があります。
■出演アーティストプロフィール
CYK：Nariさん、Kotsuさん、DNGさんによる東京発のハウスミュージック・コレクティブ。国内外の先鋭アーティスト招聘や「CYK All Night Long」など独自のパーティーを展開し、5周年イベントでは650人超を動員した。4人B2Bセットでの出演も活発で、「Rainbow Disco Club」連続出演や「FUJI ROCK FESTIVAL」クロージングなど、存在感を確実に広げている。
DJ KAORIさん：フィメールDJのパイオニア。単身渡米し、ニューヨークでMark Ronsonさんらと活動。週5本のレギュラーDJを務め、著名人イベントにも起用されるなど高く評価される。NYのHIP HOP DJ集団「Big Dawg Pitbulls」に唯一の女性として加入し、日本人として初めてHOT97、BET、FOXへ出演。現在は東京を拠点にMIX CD累計460万枚を記録し、日本を代表するパーティーDJとして活躍。May J.さんとの『Garden』などプロデュースも手がける。
SHINICHI OSAWAさん：音楽家・DJ・プロデューサーとして、国内外アーティストの制作や広告音楽、サウンドトラックを手がけ幅広く活動。2017年にMONDO GROSSOを再始動し、「ラビリンス」は3700万回超の再生を記録。2022年の『BIG WORLD』では坂本龍一さんらとのコラボが注目を集めた。近年はRHYMEさんとのプロジェクトRHYME SOのアルバム『IAF B』や海外レーベルからの新作を発表している。
Timothy Really Lab.：(Zuyackさん、Ngtomさん、Sisiさん、Tosiさん、Konさん、y.さん)West-Psy Tokyo出身、トランス黎明期に誕生した東京発のレーベルであり、DJコレクティブ。Motor City Drum EnsembleさんやSpekさんの作品をリリースし、後にプレミア化するなど先見性を示した。6台のターンテーブルを駆使する独自のDJスタイルでも知られ、“パーティー・イン・ザ・ブース”の先駆的存在である。
LEMIさん：1998年生まれ。2019年にDJ活動を開始し、「SEL OCTAGON TOKYO」のレジデントとして活躍。国内クラブやフェスでの出演を広げ、Third Partyさんのサポートアクトや地方ゲスト出演も増加。韓国「VERA」にも出演するなど海外にも活動を展開。2021年以降の楽曲がフロアヒットとなり、明るいキャラクターとジャンルレスな選曲で支持を集めている。
YOSEEKさん：2014年より本格的にDJ活動を開始。4つ打ちを軸としたオールミックスのプレイを得意とし、独自のグルーヴでオーディエンスを魅了し続けるDJである。楽曲制作にも力を尽くしており、2021年2月にはファーストアルバム『HIGHER』をリリース。iTunesダンスチャートにおいて初登場1位を獲得した。
DJ HASEBEさん：1990年にDJキャリアをスタート。1998年、Sugar Soulさん＆Zeebraさん参加作「今すぐ欲しい」を収録した『adore』で広く知られ、渋谷HARLEM「HONEY DIP」でも人気を集めた。2000年のアルバム『Hey World』は翌年ヨーロッパでもリリースされ話題に。以降、数多くのリミックスやプロデュースを手がけている。
SHINGO NAKAMURAさん：東京を拠点に活動するProgressive/Melodic Houseのプロデューサー。Anjunadeep、Colorize、Monstercat Silkなど主要レーベルからリリースを重ね、BTさんやArmin van Buurenさん、Above & Beyondさんらからも支持を得ている。DJ Magでも高く評価される、シーンを代表する存在だ。
■同日開催：TAKANAWA LIGHT JOURNEY
TAKANAWA GATEWAY CITYで初開催となるプロジェクションマッピングイベント。Gateway ParkとTHE LINKPILLAR 1の壁面を活用し、光と音と噴水演出が連動する立体的で没入感のある演出が特徴だ。
・開催日時：2026年2月5日(木)〜2月11日(祝) 18時〜20時30分
・実施場所：TAKANAWA GATEWAY CITY Gateway Park(2階：改札階)
■主催者特別インタビュー：エキナカから始まる新しい文化
――「EKINAKA DJ -WINTER '26」実施の意図を教えてください。
エキナカDJが目指しているのは、単なる音楽イベントの開催ではありません。駅という公共空間を舞台に、駅から始まる新しい文化を発信していくことを大きな狙いとしています。今回の実施にあたっては、東京都主催のプロジェクションマッピングイベントがナイトタイム観光の活性化を目的に行われるタイミングに合わせ、JR東日本としてもお客さまに安心で、上質で、豊かな充実した夜の時間の過ごし方を提案する取り組みとして実施するものです。また、東京都からもナイトタイム観光の推進という観点で、本企画への期待を寄せていただいています。ターゲットは、プロジェクションマッピング鑑賞者、ニュウマン高輪の利用者、駅利用者、ホテル宿泊者に加えて、これまでエキナカDJを体験したことのない方々も含め、幅広い層を想定しています。
――なかでもイチオシの企画などあれば教えてください。
今回は著名DJが連日登場する豪華ラインナップが最大の見どころです。さらに、併設するカフェではアルコールを含むドリンクも提供し、音楽とともに楽しめる空間を演出します。
――実施に向けて苦労した点を教えてください。
駅という公共性の高い空間での開催となるため、鉄道を利用されるお客さまへの影響を最小限に抑えることが何より重要であり、苦慮する点です。前回に続き、入念な運営計画を事前に組み立て、駅をはじめ関係各所と綿密に連携を取ることで、安心・安全に実施できる体制を整えています。
――前回の反響はいかがでしたか？
前回は全11回の開催で、3500人以上の方々にご来場いただきました。多くの方に駅での新しい音楽体験を楽しんでいただけたことが大きな励みとなっています。
――読者へのメッセージをお願いします。
本イベントは、駅構内という唯一無二のロケーションで、DJによるライブ音楽を体験いただける特別な企画です。駅から始まる新しいカルチャースポットとして、未来を感じる街・TAKANAWA GATEWAY CITYで、心が躍るナイトライフをお楽しみください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
最先端の街並みを彩る光と、実力派DJたちが紡ぎ出す上質なサウンド。そのどちらも体験できるこの7日間は、仕事帰りや大切な人との夜を、間違いなく忘れられないものにしてくれるはずだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】DJ KAORI
DJ KAORIさんやSHINICHI OSAWAさんなど、日本を代表する人気アーティストの出演が決定。豪華なDJ陣がリレー形式で、冬の夜の駅を熱く盛り上げる。
・期間：2026年2月5日(木)〜2月11日(祝) 計7日間
・場所：高輪ゲートウェイ駅南改札外3階 テラス
・開催時間：20時30分〜22時30分(予定)
・入場料：無料
※会場の安全性を確保するため、混雑状況により入場制限を行う場合があります。
■出演アーティストプロフィール
CYK：Nariさん、Kotsuさん、DNGさんによる東京発のハウスミュージック・コレクティブ。国内外の先鋭アーティスト招聘や「CYK All Night Long」など独自のパーティーを展開し、5周年イベントでは650人超を動員した。4人B2Bセットでの出演も活発で、「Rainbow Disco Club」連続出演や「FUJI ROCK FESTIVAL」クロージングなど、存在感を確実に広げている。
DJ KAORIさん：フィメールDJのパイオニア。単身渡米し、ニューヨークでMark Ronsonさんらと活動。週5本のレギュラーDJを務め、著名人イベントにも起用されるなど高く評価される。NYのHIP HOP DJ集団「Big Dawg Pitbulls」に唯一の女性として加入し、日本人として初めてHOT97、BET、FOXへ出演。現在は東京を拠点にMIX CD累計460万枚を記録し、日本を代表するパーティーDJとして活躍。May J.さんとの『Garden』などプロデュースも手がける。
SHINICHI OSAWAさん：音楽家・DJ・プロデューサーとして、国内外アーティストの制作や広告音楽、サウンドトラックを手がけ幅広く活動。2017年にMONDO GROSSOを再始動し、「ラビリンス」は3700万回超の再生を記録。2022年の『BIG WORLD』では坂本龍一さんらとのコラボが注目を集めた。近年はRHYMEさんとのプロジェクトRHYME SOのアルバム『IAF B』や海外レーベルからの新作を発表している。
Timothy Really Lab.：(Zuyackさん、Ngtomさん、Sisiさん、Tosiさん、Konさん、y.さん)West-Psy Tokyo出身、トランス黎明期に誕生した東京発のレーベルであり、DJコレクティブ。Motor City Drum EnsembleさんやSpekさんの作品をリリースし、後にプレミア化するなど先見性を示した。6台のターンテーブルを駆使する独自のDJスタイルでも知られ、“パーティー・イン・ザ・ブース”の先駆的存在である。
LEMIさん：1998年生まれ。2019年にDJ活動を開始し、「SEL OCTAGON TOKYO」のレジデントとして活躍。国内クラブやフェスでの出演を広げ、Third Partyさんのサポートアクトや地方ゲスト出演も増加。韓国「VERA」にも出演するなど海外にも活動を展開。2021年以降の楽曲がフロアヒットとなり、明るいキャラクターとジャンルレスな選曲で支持を集めている。
YOSEEKさん：2014年より本格的にDJ活動を開始。4つ打ちを軸としたオールミックスのプレイを得意とし、独自のグルーヴでオーディエンスを魅了し続けるDJである。楽曲制作にも力を尽くしており、2021年2月にはファーストアルバム『HIGHER』をリリース。iTunesダンスチャートにおいて初登場1位を獲得した。
DJ HASEBEさん：1990年にDJキャリアをスタート。1998年、Sugar Soulさん＆Zeebraさん参加作「今すぐ欲しい」を収録した『adore』で広く知られ、渋谷HARLEM「HONEY DIP」でも人気を集めた。2000年のアルバム『Hey World』は翌年ヨーロッパでもリリースされ話題に。以降、数多くのリミックスやプロデュースを手がけている。
SHINGO NAKAMURAさん：東京を拠点に活動するProgressive/Melodic Houseのプロデューサー。Anjunadeep、Colorize、Monstercat Silkなど主要レーベルからリリースを重ね、BTさんやArmin van Buurenさん、Above & Beyondさんらからも支持を得ている。DJ Magでも高く評価される、シーンを代表する存在だ。
■同日開催：TAKANAWA LIGHT JOURNEY
TAKANAWA GATEWAY CITYで初開催となるプロジェクションマッピングイベント。Gateway ParkとTHE LINKPILLAR 1の壁面を活用し、光と音と噴水演出が連動する立体的で没入感のある演出が特徴だ。
・開催日時：2026年2月5日(木)〜2月11日(祝) 18時〜20時30分
・実施場所：TAKANAWA GATEWAY CITY Gateway Park(2階：改札階)
■主催者特別インタビュー：エキナカから始まる新しい文化
――「EKINAKA DJ -WINTER '26」実施の意図を教えてください。
エキナカDJが目指しているのは、単なる音楽イベントの開催ではありません。駅という公共空間を舞台に、駅から始まる新しい文化を発信していくことを大きな狙いとしています。今回の実施にあたっては、東京都主催のプロジェクションマッピングイベントがナイトタイム観光の活性化を目的に行われるタイミングに合わせ、JR東日本としてもお客さまに安心で、上質で、豊かな充実した夜の時間の過ごし方を提案する取り組みとして実施するものです。また、東京都からもナイトタイム観光の推進という観点で、本企画への期待を寄せていただいています。ターゲットは、プロジェクションマッピング鑑賞者、ニュウマン高輪の利用者、駅利用者、ホテル宿泊者に加えて、これまでエキナカDJを体験したことのない方々も含め、幅広い層を想定しています。
――なかでもイチオシの企画などあれば教えてください。
今回は著名DJが連日登場する豪華ラインナップが最大の見どころです。さらに、併設するカフェではアルコールを含むドリンクも提供し、音楽とともに楽しめる空間を演出します。
――実施に向けて苦労した点を教えてください。
駅という公共性の高い空間での開催となるため、鉄道を利用されるお客さまへの影響を最小限に抑えることが何より重要であり、苦慮する点です。前回に続き、入念な運営計画を事前に組み立て、駅をはじめ関係各所と綿密に連携を取ることで、安心・安全に実施できる体制を整えています。
――前回の反響はいかがでしたか？
前回は全11回の開催で、3500人以上の方々にご来場いただきました。多くの方に駅での新しい音楽体験を楽しんでいただけたことが大きな励みとなっています。
――読者へのメッセージをお願いします。
本イベントは、駅構内という唯一無二のロケーションで、DJによるライブ音楽を体験いただける特別な企画です。駅から始まる新しいカルチャースポットとして、未来を感じる街・TAKANAWA GATEWAY CITYで、心が躍るナイトライフをお楽しみください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
最先端の街並みを彩る光と、実力派DJたちが紡ぎ出す上質なサウンド。そのどちらも体験できるこの7日間は、仕事帰りや大切な人との夜を、間違いなく忘れられないものにしてくれるはずだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。