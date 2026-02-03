ライフスタイルストア「PLAZA」にて、スヌーピー率いる「PEANUTS(ピーナッツ)」とロンドン生まれのファッション雑貨ブランド「SKINNYDIP(スキニーディップ)」のコラボアイテムを限定販売中。とびきりポップで気分もアガる、キュートなデザインがスヌーピーファンに刺さりそう！【写真】「PEANUTS」とロンドン発「SKINNYDIP」のコラボグッズを見る「クリアポーチ」(2750円)は、いろんなポーズ＆表情のスヌーピーと晴れた空に浮かん