体型カバー・体の細見えに優れながら、端正な見た目に整う、メリットの多いハンパ丈コート。重たさがないことで春先までの活躍が見込める、息の長い1着をご紹介。ハンパ丈に好相性な「スタンドカラー」白コート／ニコラ ジェンソン（リノウン）軽くあたたかいウール素材のハーフコート。ゆったりとした身幅であっても着ぶくれせず、コーディネートしやすいひざ上丈。肩の落ちるラグランスリーブで、シルエットは美しく体は華奢に。