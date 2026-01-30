コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「アイラインを引くと目がきつく見える」「昔と同じ描き方なのに、目元がなんだか浮いて見える」そんな悩みを感じている方、多いのではないでしょうか。アイラインは目元の印象を大きく左右するパーツですが、特に失敗しやすいのが目尻です。長すぎても短すぎても、目のバランスが崩れ、印象が変わってしまいます。今回は、誰でもやりがちなNGアイライン3選と、今日からすぐできる改