『DOOOOM―ドゥーム―』第1話【漫画】本編を最初から読む「オカルト女」と呼ばれる女子高生・坂本里依紗。いじめっ子グループから無理矢理見せられた「呪いの動画」の主は、正体不明のVTuber・斬裂ねむるだった。動画を見ると死ぬと宣言され、実際にその兆候に襲われた里依紗。そして同じく呪いの動画を見てしまったいじめっ子は電車に飛び込んでしまう。その呪いの背後には「DOOOOM」という謎が潜んでいて――。VTuberが明るく告