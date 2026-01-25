堂場組の若頭・龍樹と、若き警部補の環。相容れぬ立場の2人は、実はともに漫画家という別の顔を持っていた。警察官とヤクザ、お互いに本業を知りながら、原作担当と作画担当として二人三脚の新連載をはじめることに。表舞台での攻防や担当編集の無茶ぶり、正体がばれる危機。あらゆる障壁に阻まれながら、二人はヒット作を作れるのか!?『タツキとタマキ』を最初から読む『タツキとタマキ』1巻書影吉田ユウマが描く新感覚の漫画家漫