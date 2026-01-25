ヤクザの若頭と敏腕刑事、水と油のコンビで漫画の新連載に挑む!?／漫画『タツキとタマキ』
堂場組の若頭・龍樹と、若き警部補の環。相容れぬ立場の2人は、実はともに漫画家という別の顔を持っていた。警察官とヤクザ、お互いに本業を知りながら、原作担当と作画担当として二人三脚の新連載をはじめることに。表舞台での攻防や担当編集の無茶ぶり、正体がばれる危機。あらゆる障壁に阻まれながら、二人はヒット作を作れるのか!?
吉田ユウマが描く新感覚の漫画家漫画『タツキとタマキ』(週刊ヤングジャンプで連載中)。2026年1月19日にコミックス第2巻発売の本作を追いかけるのにベストな今、第1話を試し読み！
作：吉田ユウマ
