タクシーの幽霊_P01【漫画】本編を読む「タクシーの幽霊」という都市伝説を聞いたことがあるだろうか？深夜、タクシーに乗り込んできた髪の長い女性客が、目的地付近で忽然(こつぜん)と消えてしまう。運転手が振り返ると、女性客が座っていたシートがぐっしょりと濡れていた…という怪談だ。今回紹介するのは、昭和に流行したこの都市伝説を現代版としてリメイクしたホラー漫画『ただのうわさです』だ。タクシーの幽霊_P02タクシー