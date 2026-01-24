くらやみこうえん【漫画】本編を読む数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。今回は3つの作品を紹介するとともに、著者に「くらやみこうえん」を描くうえで工夫された点などについても伺った。■絵本を読んでいるだけなのに元気を失っていく園児たち「くらやみこうえん」の絵本に執着す