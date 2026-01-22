ローソンは2026年1月23日から、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「ムニキスゼロ」と「スペシャルカードセット メガエルレイドex」を販売します。23日から25日までの3日間は、購入制限が設けられます。「ムニキスゼロ」は30パックまで、「スペシャルカードセットメガエルレイドex」は1個までです。朝7時から販売「ムニキスゼロ」は1パック5枚入り（ランダム封入）で、価格は180円。「メガジガルデex」や「メガスターミーex」な