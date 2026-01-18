LE SSERAFIM×ジェラート ピケが贈る2026年バレンタイン♡新作ビジュアル＆全アイテム紹介

ルームウェアブランド「ジェラート ピケ」が、2026年グローバルビジュアルにLE SSERAFIMを起用。年間を通して公開される特別ビジュアルの第1弾として、バレンタイン限定のSweetBearCollectionが登場します。普段はクールな印象のLE SSERAFIMが見せる、やわらかくリラックスした表情と、甘さをまとった新作ルームウェアの世界観は必見♡おうち時間をときめきで満たす、今季注目のコレクションを詳しくご紹介します。

LE SSERAFIMと描く特別なバレンタイン

2026年のジェラート ピケは、LE SSERAFIMとともに「LE SSERAFIMwithGELATOPIQUE」を展開。

第1弾Valentine’sSweetBearCollectionwithLESSERAFIMは、1月15日(木)12:00(正午)より特設サイトで公開され、1月23日(金)から全国直営店および各オンラインストアで発売されます。

アイスサンドやベア、ハートモチーフを散りばめたデザインは、“包み込まれる幸せ”をテーマにしたバレンタインらしい世界観。

LE SSERAFIMが着こなすことで、甘さの中に洗練されたムードが加わっています。

BAMBI WATERが500万個突破♡女性に寄り添うQuality Wearの魅力

ニット＆カットソーで楽しむ甘い着心地

【ValentineDay】ワンポイントJQDプルオーバー

【ValentineDay】アランプルオーバー

【ValentineDay】アランカーディガン

【ValentineDay】アランショートパンツ

【ValentineDay】アランロングパンツ

ニットシリーズは、バレンタインモ チーフのワンポイントJQDプルオーバー(9,240円、クリーム/ピンク/ブルー、フリー)、アランプルオーバー(9,680円、ピンク/ブルー、フリー)、アランカーディガン(10,890円、ピンク/ブルー、フリー)、アランショートパンツ(7,480円、ピンク/ブルー、フリー)、アランロングパンツ(9,680円、ピンク/ブルー、フリー)を展開。

【ValentineDay】ワンポイントプルオーバー

【ValentineDay】総柄シャツ

【ValentineDay】総柄ロングパンツ

カットソーシリーズは、ワンポイントプルオーバー(6,160円、クリーム/ピンク、フリー)、総柄シャツ(7,920円、クリーム/ピンク、フリー)、総柄ロングパンツ(7,700円、クリーム/ピンク、フリー)。

なめらかな素材感で、レイヤードもしやすく、ペアコーデにもおすすめです♪

ギフトにも映えるバレンタイン雑貨

【ValentineDay】クッキーサンドポーチ

【ValentineDay】クッキーサンドブランケット

【ValentineDay】アランソックス

【ValentineDay】ミニヘアクリップセット

【ValentineDay】総柄ポーチ

【ValentineDay】総柄ティッシュポーチ

【ValentineDay】ボックス付きクッキーサンドハンドタオル

雑貨ラインは、クッキーサンドポーチ(5,390円、ピンク/ブルー、フリー)、クッキーサンドブランケット(8,580円、ピンク/ブルー、フリー)、アランソックス(3,740円、ピンク/ブルー、フリー)、ミニヘアクリップセット(3,740円、ミックス、フリー)、総柄ポーチ(4,950円、アイボリー/ピンク/ブルー、フリー)、総柄ティッシュポーチ(4,620円、アイボリー/ピンク/ブルー、フリー)、ボックス付きクッキーサンドハンドタオル(1,430円、ブルー、フリー)と充実。

ルームウェアと合わせて、バレンタイン気分をより一層高めてくれます。※全て税込み表記

甘い余韻をおうち時間に♡

LE SSERAFIMとジェラート ピケが紡ぐValentine’sSweetBearCollectionは、着るたびに心までとろけるような特別感が魅力。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです♡

数量や取り扱いは店舗により異なるため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。バレンタインだけでなく、日常のおうち時間を優しく彩る一着を、この機会に見つけてみてください。