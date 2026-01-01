帰国子女が日本の英語テストで苦労した経験を語る動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、Wendy（@wendy.injapan）さん。「帰国子女なのに、なぜ英語100点じゃない？」というタイトルの動画は64.1万回再生、7300件以上のいいねを記録し、「帰国子女あるある」「めっちゃ共感です」「素晴らしい！！よく言語化してくださった」などのコメントが寄せられた。高校で最初の英語テストが45点だったというWendyさんに話を聞