たった２着で必然的にオシャレを引き寄せる、まちがいない上下の組み合わせ。この先も着続けたいからこそ、飽きないための手数を知っておきたい。ものをかえる・見方をかえる。少しの違いで気分が変わる「これもいい」パターンを考察。ビッグシャツと「短め丈」「腕は隠して、脚は出す」バランスで肌面積を調整し、短め丈のボトムに欲しい品格や清潔感を加算。緊張を和らげてくれるオーバーサイズのシャツを、さらにすっきり見せる