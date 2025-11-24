ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¤äÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤éÃå¤¿¤¤ÉþÃµ¤·¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡¢ºÇ¿·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òËèÆü¹¹¿·¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±Ãæ¡ªº£¤É¤­¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢Åª¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤ä¤ó¤Á¤ã¤ËÅ¾¤Ó¤¹¤®¤ë¤Î¤âÈò¤±¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ªÆÀ°Õ¤Î±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ËSOS¡£Ï·ÊÞ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÄêÈÖ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ1ÈÖ¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖTRANSPORT¡×¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯