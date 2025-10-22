簡単に美人ムードを装える「トップスともう1つの飾り」





横顔がポイント「ハイネックと装飾」

つまったネックラインによって、引き立つアクセサリーや小物、ヘア。着こなし自体も、小物使いもシンプルなのにどこか華やかで惹かれる。そんな表情を生む「横顔」にフォーカス。視線を引きつけるボリュームのあるアクセを飾ると、ムードを引き出すと同時に小顔効果も期待できる。







横顔に手を抜かない＝「ハイネックと装飾」

甘い白に品が加わる辛口な四角形のゴールド

つまったネックラインによって、引き立つアクセサリーや小物、ヘア。着こなし自体も、小物使いもシンプルなのにどこか華やか。スクエアのモチーフなら、ロングヘアとピュアなハイネックにも意思が宿る。 ゴールドスクエアフープピアス／ボーニー（エドストローム オフィス）







フープは「3連」が新しい

３連ピアス／ENEY（ショールームリンクス） フープが３つ連なるデザインで、横顔にモードな立体感を。小ぶりながらも確かな存在感が、シンプルな装いを格上げ。







ドロップ型のスタッドピアス

ハニードロップピアス／BONNE つけていく場所を選ばず、小さめでも存在感のあるドロップ型。表面だけでなく、裏側にも立体感をもたせた、どこから見ても美しいフォルム。







「ゆれ感」で視線を誘う

フリンジピアス／quip queint（フーブス） 豊かな水の流れを思わせる、繊細なフリンジ。動くたびにきらめき、横顔にセンシュアルな魅力をそえてくれる。







