組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！軽やかで、清潔感があって、エレガンス。白がもつピュアなイメージを利用して、心地いまま凜とした強さも得られる新しい白をピックアップ。肌をすべるような、つるんとしたテクスチャーのワイドパンツ。やわらかなフレアスカートのようにニュアンスがつくシルエットで、クリーンな白パンツを身近な存在に。脚線