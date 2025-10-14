昨年12月、ロンドン発のホテル「YOTEL（ヨーテル）」の日本初進出となる「YOTEL東京銀座」が誕生。各国に23軒を擁し、いまアジアでの展開を加速する。そんな注目のホテルを訪れたのは、デビュー５周年イヤーのグローバルボーイズグループJO1から川尻 蓮さん、河野純喜さん、豆原一成さん。今年、初となるワールドツアーで躍動した彼らと国際的ホテルの化学反応をご覧あれ。世界を見るJO1の３名がいま思うこと２階のエレベーター前