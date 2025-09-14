これまでにない「AUTHENTIC」昨年アレッサンドロ・ミケーレがクリエイティブ ディレクターとして着任後、勢いが止まらないヴァレンティノ ガラヴァーニ。「相反するものの境界線」に着目した2025年秋冬コレクションで注目を集めたのは、ストリートブランド「VANS」との異色のコラボスニーカー。時代や性別、ジャンルの垣根も飛び越えた、見るだけでワクワクできるハイテンションなデザインで登場です。「見慣れた形なのに新しい」