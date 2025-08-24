今、きれいな人ほど実践していると話題の?腸活?。腸内環境を整えることで、美肌・美髪、ダイエット効果、免疫力向上……と、レディにうれしいメリットが盛りだくさん！そんな腸活生活を上手に続けるために、今すぐはじめられる腸活レシピとそのアイデアをご紹介♪話題の【酵素玄米】で毎日の腸活を習慣化♪もちもち食感と栄養価の高さでモデルや美容系女子から支持！出典: 美人百花.com酵素玄米って何？「玄米と小豆、塩で炊き3