酒粕パックで人気のワフードメイドから、待望のボディケアアイテムが登場♡「発酵酒粕ボディスクラブ グロー」と「発酵酒粕ボディスクラブ＆ソープ グロー」は、くすみ*²ケアでつややかな透明感ある肌へ導きます。9月3日12:00から公式オンラインショップで発売開始。250gの大容量で全身に使いやすく、毎日のバスタイムがもっと楽しみに♪ 発酵酒粕の力で透明感アップ ワフードメイドの