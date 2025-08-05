「健康的で快適な毎日を送りたい」そんな声に応えるしまむらのPBブランド「活き活きラボ」から登場したCLOSSHI PREMIUMの姿勢サポートブラジャーが、小学館『DIME』の2025年上半期ヒット商品に選ばれました！背中スッキリ＆美姿勢が叶うと話題のアイテムは、価格も税込1,419円と手に取りやすいのが魅力。デイリーに取り入れやすい着心地と工夫を兼ね備えた注目の1枚です。 背筋シャキッと♡しまむらの姿勢