¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡×¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤òÊ¹¤­¹þ¤ßÄ´ºº¡£Netflix¡¢Hulu¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXT¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¥¦¥Á¤Ç´ÊÃ±¡õ¼ê·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÌ¾ºî¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¡×¤Ê¤ì¤ë¤ª¥¦¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤òÊ¹¤­¹þ¤ß¡£Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤ä°Û¹ñ¾ð½ï¤Ë¤Ò¤¿¤ì¤ë¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¼¡¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ