¤Ê¤¸¤Þ¤»¤º¤Ë¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤¹¡Ö¥Ó¥ª¥ì ¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥º¡×¤«¤é¡¢Íá¤Ó¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥¤¥¯¤òÉâ¤«¤»¤ÆÍî¤È¤¹¡Ö¥Ó¥ª¥ì ¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥º ¥ª¥¤¥ë¥ß¥¹¥È¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡×¤ò2025Ç¯4·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ"Íá¤Ó¤ë¤À¤±"¤Ç¥á¥¤¥¯¤òÁÇÁá¤¯Íî¤È¤¹¡Ö¥Ó¥ª¥ì ¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥º ¥ª¥¤¥ë¥ß¥¹¥È¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»þÃ»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ©¤Ø¤ÎËà»¤¤âºÇ¾®¸Â¤Ë¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ºÞ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¥á