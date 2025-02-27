「強さとやさしさがちょうどいい」ブラウンスニーカー黒よりもマイルドな引き締めがかない、白よりも表情やニュアンスをそなえるブラウンのスニーカー。コーディネートに必要な足し引きを一手に担える使い勝手のいい色だけで、品のよさも含んだキレイに履けるシューズをラインアップ。コンサバすぎない細身のベージュベージュスニーカー／BEAUTIFUL SHOES（オーセンティック・シュー&コー）シンプルな服に浮かないほどよいウ