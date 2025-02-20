無垢で静ひつ、エレガント。ポジティブなイメージを多く持ち、どんなスタイルにも染まれる柔軟性がありながら、心地よい緊張感も得られる白。選べる質感が増えて白がいっそう着やすくなるこれからにこそ、その実力を発揮。メンズライクを白だけでありふれたジャケットスタイルも色を変えるだけでまた新鮮端正なジャケット＋パンツに、インナーもハズさずシャツを選んでとことんマニッシュに。セットアップを黒から白に変えるとハン