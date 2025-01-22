インナー次第で雰囲気が変わり、アウターを重ねても、もたつきにくい。シンプルなニットにもう1枚重ねて気分転換を図ったり、上から厚手のゆるニットをかぶせてスカート風に見せたりと、毎日のレパートリーとしても実は便利。実は「1年中使える」Vネックのキャミワンピースインナー次第で雰囲気が変わり、アウターを重ねても、もたつきにくい。シンプルなニットにもう1枚重ねて気分転換を図ったり、上から厚手のゆるニットをかぶせ