ファミリーマートは、2024年11月19日から「森永製菓監修ホットケーキまん」を全国で販売しています。昨年より、卵の味わいと生地のふわふわ感アップ 11月19日から全国のファミリーマートで、森永製菓コラボレーションした「森永製菓監修ホットケーキまん」を発売中。2021年の発売以降、毎年好評で、今年で4回目のコラボレーションが実現しました。・森永製菓監修ホットケーキまん バター風味のソースと森永製菓のケーキシ