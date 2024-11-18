オペーク ドット クリップ(OPAQUE.CLIP)から、ディック・ブルーナのミッフィー＆ボリスとコラボレーションした新作雑貨やウェアが登場。2024年11月20日(水)より、オペーク ドット クリップ店舗ほかにて発売される。もこもこ素材のミッフィー＆ボリスグッズ第1弾に続く今回のコラボレーションでは、冬らしいもこもこ素材でうさぎのミッフィーとくまのボリスを表現した。たとえば、日常的に使いやすいA4サイズのトートバッグには、立