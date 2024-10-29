カネボウ（KANEBO）」が、2025年の干支であるヘビをデザインしたUV美容液「カネボウ ヴェイル オブ デイ リミテッド エディション 2025」（SPF50・PA＋＋＋、60g 6600円 ※編集部調べ）を12月20日に限定発売する。 【画像をもっと見る】 新年に向けた限定パッケージは、ヘビを1本の糸に見立て、絆やつながりを表すシンボルとしてデザイン。新年を象徴する赤に、金色と虹色でヘビをあしらい、外箱は新しいスタートや可能性を