チェーン店から実家のご飯まで、食べることに特化したYouTubeチャンネルが人気を集めている、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおさん。2024年9月21日に公式Xを更新し、「震えるほど美味しい、、」と絶賛のチェーン店グルメを紹介しました。カルボナーラの概念を覆す...？ジャンボさんが美味しさに魅了されたのは、お箸で食べるスパゲティー専門店「洋麺屋五右衛門」の「海老とモッツァレラチーズのカルボナーラチリトマト