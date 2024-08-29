美容ジャーナリスト加藤智一さんの視点で、商品の開発背景やこだわりを追求する、& ROSYで連載中の「開発者に会いたい」。今月は大人のためのフェイスマスク「ルルルンプレシャス」シリーズをご紹介。「化粧水を使ってるのに潤い感が足りない……」という人のために開発した、高機能な化粧水フェイスマスク。多忙な朝を送っている＆ ROSY世代にこそオススメです。水分が足りない大人肌に。化粧水代わりの１枚で濃密保水を実現