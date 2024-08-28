富士急ハイランドは、「進撃の巨人」とのコラボレーションによるシアターライド型アトラクション「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」を、2024年9月17日(火)にオープンする。富士急ハイランド×「進撃の巨人」の新ライドアトラクション「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」は、TVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonで描かれた激闘をテーマにしたフライトシミュレーション型のライドアトラクション。2023年7月にオープ