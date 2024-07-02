寝ている猫も可愛いですが、動きが激しい猫ちゃんにも注目！【写真を見る】そこに上るの…？10万人がいいねした、足の筋肉がすごすぎるキジトラの忍者な日常獣医さんに「なんか足の筋肉すごいですね？？」と言わせるほどの脚力を持った猫の驚きの日常が、10万いいねの大反響となっています！忍者猫の特訓風景に二度見すること間違いなしです！獣医さんに「なんか足の筋肉すごいね？」と言われた忍者猫おこめくんでした！▶お