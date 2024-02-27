美容のプロも実感する「シートマスク美容」最近ドラッグストアでも売り切れるメーカーも続出というほどのシートマスクブーム。洗顔後、とりあえずパッと貼って数分放置するタイプが多く、その手軽さもブームの一因。さらに「毎日続ければ肌が変わる！」という美容のプロの実感コメントも多く、美肌を目指したい人にとっては手に取らない理由がない現状。そこで毎日使える、1シート約100円を基準にコスパの良さが光る名品を収集。こ